Tartıştığı kişiyi 22 kez bıçaklayıp kulaklarını kesti!

Hatay'da bir kişi, bahçesine ektiği Hint kenevirlerini çaldığını öne sürdüğü kişiyi 22 yerinden bıçaklayıp, kulaklarını kesti.

Arsuz ilçesi Höyük Mahallesi'nde Nazım D. (52), bahçesine ektiği Hint kenevirlerini çaldığını iddia ettiği Bahattin K. (45) ile tartışmaya başladı.

Nazım D, bir süre sonra Bahattin K'yı bıçakladı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan Bahattin K'yı art arda tekmeleyen zanlı, sürünerek kaçmaya çalışan yaralının kulaklarını da kesti.

Zanlı Nazım D, yoldan geçen ve olaya tanık olan bir kişinin uyarıları üzerine kaçtı.

Ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Bahattin K'nın 22 bıçak darbesi aldığı belirlendi.

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nazım D'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.