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Yaşam

Tartıştığı karısını benzin döküp yaktı!

2 çocuk annesi kadının hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor

27 Ekim 2016 19:21

Antalya Kemer'de, Zekai Ş. artıştığı karısını benzin döküp yaktı. 2 çocuk annesi kadının hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor.

DHA'nın haberine göre,  dün gece Kemer’in Yeni Mahalle 418 Sokak'taki bir sitede meydana gelen olayda, eşiyle tartıştıktan sonra dışarıya çıkan ve elinde bir şişe benzinle eve gelen Zekai Ş. (48), 9 yaşındaki kızlarını dışarıya çıkardıktan sonra dışarıya açılan tüm kapı ve pencereleri kapattı.

Öfkeli koca, iddiaya göre 38 yaşındaki eşi Nursen Ş.'nin üzerine şişedeki benzini döktükten sonra ateşe verdi. Nurşen Ş. alevler içinde kalırken, Zekai Ş. de alevlerden kurtulamadı ve üzerine sıçrayan benzinin tutuşmasıyla yanmaya başladı.

 

Alevler içinde can pazarı

 

Site sakinleri olayın ardından polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri eve de sıçrayan alevleri söndürürken, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yüz ve vücutlarında ağır yanıklar bulunan çifti Kemer Özel Yaşam Hastanesi'ne kaldırdı.

Nurşen Ş., ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Nurşen Ş. yoğun bakıma alınırken, önce Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zekai Ş., daha sonra helikopterle İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne nakledildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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AntalyaKemerkarısını benzin döküp yaktıZekai Ş

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