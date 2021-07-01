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Yaşam

Kadın cinayeti; 62 yaşındaki kadın, komşusu tarafından öldürüldü

01 Temmuz 2021 17:40

Adana'ın Feke ilçesinde, 52 yaşındaki Mehmet Aydın Akçam, tartıştığı komşusu 62 yaşındaki Durdu Kızılok'u av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü.

Olay, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Kızılyer Mahallesi’nde meydana geldi. Bahçede Durdu Kızılok ile komşusu Mehmet Aydın Akçam arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evine giden Akçam, av tüfeğini alarak kadının bahçesine geri döndü. Mehmet Aydın Akçam, kaçmaya çalışan Durdu Kızılok’u sırtından vurup kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Durdu Kızılok’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kızılok’un cansız bedeni ambulansla Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

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