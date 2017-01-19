Tartıştığı eniştesini benzin dökerek yaktı

Kayseri Bünyan'da, Behçet K. iddiaya göre ailevi sebeplerden tartıştığı eniştesi Koray Biçer’i, otomobilde üzerine benzin dökerek yaktı. Olayda Koray Biçer ağır yaralandı.

İlçe merkezinde bir otomobil içinde dün akşam 19.00 sıralarında oturup konuşan Behçet K. ile Koray Biçer arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı.

Araçtan çıkan Behçet K., benzin bidonu ile gelerek içerdeki Biçer’in üzerine benzin döktü, sonra da çakmağı ateşledi. Alevler içinde kalan Koray Biçer’e, çevredeki esnaf müdahale etti.

Önce Bünyan Devlet Hastanesi’ne daha sonra Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Biçer, vücudundaki ikinci ve üçüncü derece yanıklar nedeniyle yanık ünitesine alındı.



Olay sonrası kaçan Behçet K. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.