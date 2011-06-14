-TARTIŞMALI HEYKEL KALDIRILDI KARS (A.A) - 14.06.2011 - Kars'taki tartışmalı heykel 17 parçaya bölünerek kaldırıldı. Üçler Mahallesi'nde hazineye ait arazi üzerinde yapılan 24,5 metre yüksekliğindeki 2 insan figüründen oluşan heykelin son iki parçası, Avşin İnşaat tarafından kiralanan kompresörlü kepçeyle parçalar halinde kaldırıldı. Heykelin kaldırılması çalışmaları kapsamında, 25 Nisan'dan beri 800 ton ağırlığında 17 parça numaralandırılıp, Kars Belediyesinin belirlediği depoya götürüldü. Çalışmaların 50'inci gününde, insan figürlerinden oluşan heykeli tamamen kaldıran firma görevlileri, temeldeki beton kalıbın kaldırılması çalışmalarını sürdürüyor. 24 Haziran'a kadar tüm çalışmaların tamamlanacağı ön görülüyor. -HEYKELİ KALDIRMA SÜRECİ- Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş başkanlığında 1 Şubat 2011'de toplanan Belediye Meclisi, heykelin kaldırılması ve mevcut yerde tarihi dokuya uygun şekilde çevre düzenlenmesi yapılmasını 4'e karşı 19 oyla kabul etmişti. Heykeltıraş Mehmet Aksoy'un avukatı Turgut Kazan, 7 Şubat'ta Erzurum 1. İdare Mahkemesine başvurarak, yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep etmişti. Bölge İdare Mahkemesi, 7 Mart'ta yürütmeyi durdurma kararı alırken, aynı tarihte Kars Belediyesi heykeli kaldırmak için ihale yapmıştı. Belediyenin 11 Mart'taki itirazı üzerine 16 Mart'ta yürütmeyi durdurma kararı da kaldırılmıştı. İhaleyi alan Avşin İnşaat, heykelin kaldırılması için 25 Nisan'da çalışmalara başlamıştı.