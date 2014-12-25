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Kültür-Sanat

Tartışmalı film 'Röportaj' kısmen gösterime girdi

Sony yetkilileri filmin gösterime girmesinin ifade özgürlüğüne bağlılıklarını gösterdiğini vurguladı

25 Aralık 2014 12:34

ABD ile Kuzey Kore arasında gerilime neden olan "The Interview" (Röportaj) adlı komedi filmi Noel günü kısmen gösterime girdi. Film, ABD'de bazı sinemaların yanı sıra internette de ücret karşılığı satın alınabiliyor ya da kiralanabiliyor.

Sony şirketi filmin internet üzerinden kiralama bedelini 5,99 dolar, satın alma bedelini ise 14,99 dolar olarak belirledi. Film ABD'de, www.seetheinterview.com adresinden ve Google ile Microsoft'un servisleri üzerinden izlenebiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'deki bazı sinemalar ise film için günün ilk saatlerinde özel gösterimler düzenledi.

Sony yetkilileri filmin gösterime girmesinin ifade özgürlüğüne bağlılıklarını gösterdiğini vurguladı.

 

'Siber' gerilim

 

Filmde, James Franco ve Seth Rogen'in canlandırdığı iki gazetecinin Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) taşeronu olarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a suikast planlamaları anlatılıyor.

Kuzey Kore hükümeti daha önce komedi filmini "terör eylemi" olarak nitelendirmişti.

Filmin yapımcı şirketi Sony'e de bilgisayar korsanlarınca siber saldırılar düzenlenmiş, gönderilen tehdit mesajlarında "11 Eylül 2001'de neler olduğunu hatırlayın. Size tavsiyemiz bu filmi vizyona sokan sinemalardan uzak durmanız" denmişti.

Sony bu gelişme üzerine filmin gösterime girmesini ertelemiş, önce çok sayıda Holywood yıldızının, arkasından da ABD Başkanı Barack Obama'nın eleştirilerinin ardından geri adım atmıştı.

Kuzey Kore ise şu ana kadar yapılan siber saldırıları ve tehditleri üstlenmemişti.

 

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