Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldığını açıkladı

Ece Erken'in istifa etmesinin ardından Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılan, Seda Akgül, ayrıldığını açıkladı.

Ece Erken'in Söylemezsem Olmaz'dan ayrılmasının ardından yerine Seren Serengil ve Seda Akgül gelmişti. Her yaptıkları açıklamalarla gündem olan bu sunuculardan Akgül, özellikle son dönemde İrem Derici ve Ebru Polat'a söylediği ağır sözlerle gündem olmuştu.

Seda Akgül son olarak da ekrem ağrıları sebebiyle hastanelik olmuş ve kolunda iğneyle hastaneden kaçarak yayına gelmesiyle dikkat çekmişti. Akgül, dün bir basın açıklaması yayınlayarak Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldığını duyurdu.

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