Seda Akgül ile İrem Derici arasında 'mastürbasyon' tartışması!

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seda Akgül, şarkıcı İrem Derici'nin 'mastürbasyon' demesine takılınca, Derici yayına bağlanarak, "Sanki küfür etmişim gibi bipliyorsunuz anlamıyorum" diye konuştu.

Şarkıcı İrem Derici, YouTube’da yayınlanan ‘Sansürsüz’ isimli programa konuk oldu. Derici, Dr. Mehmet Öz’ün ‘karantinada seks’ çıkışını yorumladı.

Derici, "Geçtiğimiz günlerde Dr. Mehmet Öz'ün karantinada kalan insanlara bol bol çocuk ve seks yapın tavsiyeleri var. Peki yalnızlar ne yapsın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Mastürbasyon mu yapın diyeyim. Şu dönemde herhalde kimsenin aklına seks gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur."

"Bize ne kardeşim senin tekil cinsel hayatından"

Derici’nin bu yanıtı Söylemezsem Olmaz programında özellikle Seda Akgül tarafından çok eleştirildi. Akgül, Derici’yi hedefe alarak "Bize ne senin kardeşim senin tekil cinsel hayatından… Mecbur musun açıklamaya…" dedi.

İrem Derici: Sanki küfür etmişim gibi bipliyorsunuz

İrem Derici yayına bağlandı "Sanki küfür etmişim gibi bipliyorsunuz anlamıyorum. Yapılan montaj nasıl işinize gelirse öyle yapılmış. Öyle bir lanse ediyorsunuz ki sanki ben ana avrat küfür etmişim gibi… Her şeyi çarpıtmanıza izin vermeyeceğim. Siz de öyle bir konuşursunuz ki ekran önünde prensesçilik oynuyorsunuz. Bir şeyi yapacaksanız tam yapın sonraki bölümü de verin." sözleriyle duruma isyan etti.