-TARTIŞILAN DEFİLE YAPILDI MARDİN (A.A) - 26.09.2010 - Moda Tasarımcısı Cemil İpekçi'nin ''Bir Doğu Masalı Dört Mevsim'' defilesi, Mardin'in tarihi Kasımiye Medresesi'nde gerçekleştirildi. Defilede, Mardin Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı Cemil İpekçi Atölyesi'ne özel yetenek sınavı ile alınan 50 öğrencinin eğitim gördüğü atölyede hazırlanan kostümler sergilendi. Tasarımları Cemil İpekçi tarafından yapılan ve kadife, pazen, tülbent ve yöreye ait kumaşlar ile yöredeki birçok inanışın etnik desenlerinin yer aldığı giysiler, Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve Arapça şarkılar eşliğinde 30'u kadın 15'i erkek 45 manken tarafından podyuma taşındı. Konsepti bir doğu masalını 4 mevsimde anlatmak olan ''Bir Doğu Masalı Dört Mevsim'' defilesinde podyuma çıkan mankenlere, bazı sanatçılar da danslarıyla eşlik etti. Şarkıların, şiirlerin okunduğu ve görsel efektlerin kullanıldığı defilenin koreografisini Yasin Soy üstlendi. Cemil İpekçi Atölyesi'nin öğretmenleri ve öğrencileri tarafından 6 aylık yoğun bir çalışma ile hazırlanan gösteride özellikle 1950'li yılları anımsatan gece ve gündüz kostümleri yer aldı. Defile sonrasında konuşan Mardin Valisi Hasan Duruer, her platforma Mardin'i anlatan ve kenttin gerçek bir dostu ve sevdalısı olan Cemil İpekçi'ye teşekkür ettiğini söyledi. Mardin'in büyük bir değişim ve gelişim yaşadığını belirten Duruer, ''Kültür ve sanat şehri büyük bir deha olan Cemil İpekçi ile buluştuğu zaman böyle güzel eserler ortaya çıkıyor. Keşke bu olaya tepki gösterenler de burada olsalardı, herhalde çok farklı olurdu. Mardin büyük bir değişim ve gelişim yaşıyor. Bu dünya kenti olmasının bir değişeni. Tabii ki bu değişimler sancılı olacaktır. Sıkıntılar olacaktır. Biz yolumuza devam edeceğiz. Yılmadan bıkmadan ve usanmadan Mardin'i hak ettiği yere taşıyacağız'' dedi. Sahneye yalın ayak ve elinde bir mumla çıkan İpekçi de çok değişen Türkiye'nin hak ettiği yere doğru gittiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Binlerce yıl bu topraklar, zalimler, krallar, hükümdarlar, güzeller ve çirkinler yetiştirdi. Geriye ne kaldı ki sadece harabeler ve efsaneler. Biz de birer efsane olmak istemiyorsak, onlar gibi unutulmak istemiyorsak, hepimiz için gereken tek şey sevgi ve anlayışlı olmaktır. Bu yolculuğa çıkarken Vali Hasan Duruer'in SODES'in ve diğer sivil toplum kuruluşlarının çok büyük desteği oldu. Ben Mardinli değilim, akrabalığım yok. Sadece bu topraklarda beraber yaşamanın getirdiği sizlere bir sevgi ve gönül bağım var. Sizlerin de öyle olduğunu biliyorum. Yoksa benim buraya gelmeme, burada okul açmama müsaade etmezdiniz. Türkiye çok değişti çünkü hak ettiği yere doğru geliyor. Türkiye dünyaya ne olduğunu gösteriyor. Çünkü biz 80 yıllık bir Cumhuriyetiz ama unutmayalım ki 700 yıllık bir imparatorluğun çocuklarıyız. Onun için de 700 yıllık bir kültürümüzün de ne olduğunun dünya farkına varmaya başladı. Ümit ederim ki bundan sonra herkes oturduğu yerden ahkam kesmez elini taşın altına koyar ve bu güzel topraklar için küçücük de olsa bir şeyler yapar. Önemli olan birbirimizi sevmemizdir.'' Türkiye'de 20 günden bu yana Mardin'in konuşulduğunu söyleyen İpekçi, ''Her şerde bir hayır vardır derler, son 20 gündür bütün Türkiye'ye Mardin'i konuştu. En büyük ibadetlerden bir tanesi sanat ve sevgidir. Sevginin olmadığı bir yerde ibadet nasıl olabilir, Rabbım bu kadar sanatkar yaratmış, bizler yaratıcı değiliz, uygulayıcıyız'' dedi. Vali Duruer, İpekçi'ye bir tablo hediye etti. Sergilenen giysilerin satışının Mardin Moda Merkezi Cemil İpekçi Atölyesi'nde oluşturulan butiklerde gerçekleştirileceği ve elde edilen gelirin, döner sermayeli okulun yaşaması için kullanılacağı bildirildi.