Tarsus'ta 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesi 82 Evler mahallesinde, MİT ve Özel Harekat polislerinin gözetiminde 1 yıl süren gizemli kazı çalışmaları 3 Kasım 2017'de ani bir kararla bitirilmişti.

Kazı çalışmalarının adresi olan binada yangın meydana geldi. İki katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yurttaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Dumandan etkilendikleri belirlenen E.A. (50) ve M.A. (25), 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ekiplerce söndürüldü, evde hasar oluştu.

Kayda değer bir şey bulunamadığı için kazı durduruldu

Kazının yapıldığı şehirde kazı çalışmaları ile ilgili birçok şehir efsaneleri türetildi. Bütün şehir, “Kral Dakyanus’un hazinesi bulundu”, “Hz. Musa’nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor”, “Yeraltı şehrine ulaşıldı”, “Tonlarca altın çıktı” gibi efsanelerle çalkalanırken, milletvekilleri bile kazı alanına alınmamıştı.

1 yıl süren kazının sonucunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden Mersin İl Kültür Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, kazıya ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunun incelendiği belirtilmiş ve kazıda elde edilenlerle ilgili şu ifadeler yer almıştı:

“Söz konusu raporda, anılan alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmamış olması nedeniyle kazı çalışmalarının sonlandırılması kanaatine varıldığı belirtilerek, alanda açılan 3 kazı çukurunun can ve mal güvenliği açısından kapatılması talep edilmektedir.

Bu kapsamda bahse konu kazı çukurlarının yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında gerekli güvenlik tedbirleri alınması kaydıyla iliniz, Tarsus Müze Müdürlüğü’nce kapatılması ve sonucunda bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim...”

2017'de CHP'li Aytuğ Atıcı kazı hakkında görüşlerini bildirmişti

CHP Mersin Milletvekili Prof. Aytuğ Atıcı, Mersin'in Tarsus ilçesinde gecekondu tipi bir evde kimsenin yaklaştırılmadığı ve polis eşliğinde yapılan gizemli kazıyla ilgili önemli ayrıntıları açıklamıştı. Esrarlı koşullar altında kazıyı takip eden Atıcı, Roma imparatoru Dakyanus’un hazinesi ile Aziz Paul’in İncilinin bulunma ihtimali üzerinde durulduğunu söylemişti.

“Eğer buradan bir İncil çıktıysa, dünyadaki Hristiyan tarihini değiştirecek özelliktedir. Çünkü kayıp İncil’dir bu” diyen Atıcı, bunun dünya dinleri tarihi değiştireceğine dikkat çekmişti.