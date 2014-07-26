Tarlaların yeni hakimleri



Tarım makinaları artık daha büyük, daha ağır ve daha akıllı… Biçerdöverler, traktörler, pulluklar ve diğer akıllı zirai makinalar…

Çiftçinin üzerinden iş yükünü alan, çevreyi koruyan ve hasadı artıran teknolojik yenilikler...

Makineler artık neredeyse milimetrik doğrulukta ekip biçebiliyor.

Siz tıklayın, bilgisayar halletsin

Dünyanın en güçlü biçerdöverlerinden biriyle yapacağınız hasat, artık neredeyse çocuk oyuncağı haline geldi. Hızlı mı yoksa yakıt tasarruflu mu olsun? Seçeneklerden birini tercih ettikten sonra gerisini bilgisayar hallediyor. Uydu üzerinden alınan yer belirleme sinyalleri sayesinde, 600 beygir gücünde ve 12 metre genişliğindeki araç, sürücüye gerek duymaksızın çalışıyor. Tarım aletleri üreticisi Claas'tan Robert Beck:

"Bu biçerdöverin en önemli özelliği, sürücünün üzerinden ciddi bir yük alan CMOS sensörüne sahip olması. Geleceğe bir bakış, otomatikleşme sürecinin devam edeceğini ortaya koyuyor. Biçerdöver, diğer makinalarla kendiliğinden iletişime geçecek. Hasadın aktarıldığı taşıyıcı aracın doluluk oranı sürekli ölçülecek; bu ölçümlerle elde edilen veriler ışığında yeni taşıyıcı aracın çağrılması için en uygun zaman belirlenecek."

Askeri alandan aktarılan bir trend

KTBL şirketi, akıllı makinaların tarıma, çiftçiye ve çevreye etkisini araştırıyor. Büyük zirai makinalar geniş alanları daha etkin bir şekilde işleyebiliyor. Çiftçi, işini daha erken bitirebiliyor. Daha az yakıt tüketilirken, karbondiyoksit salımı düşürülüyor. Uzmanlar, bir sonraki trendin askeri alandan aktarıldığına dikkat çekiyor. KTBL'den Margit Scheller:

"Önümüzdeki 15 yıl içinde insansız uçak teknolojisini kullanır hale geleceğiz. İnsana gerek duymaksızın toprağın ve ürünün koşullarını, atılması gereken adımları saptayabileceğiz."

Dünyanın en güçlü traktörü, 700 beygir gücünde bir motora sahip ve 25 ton ağırlığında. 4 paletli yürüyüş sistemi, aracın ağırlığını araziye eşit oranda dağıtıyor. Sistem, en zor zemin şartlarında dahi çekişinden birşey kaybetmiyor. Paletler, araziye bir tekerleğin yarısı kadar yük bindiriyor. Tarım aletleri üreticisi Case IH'dan Michael Herz: "Aracımızın özelliği, zemine hasar vermeden tarlada çalışmasında yatıyor. Bunu, toplamda 5,6 metrekarelik alanda, birbirinden bağımsız 4 ayrı motorla sağlıyoruz."

Paletli yürüyüş sistemi traktör tekerleklerine kıyasla araziye daha az zarar veriyor. Daha fazla ürün yetişirken rekolte de artıyor.

Dijitalleşen makinalar...

Bir diğer trend, makinaların dijitalleşmesi…

Artık pullukların da uydu anteni var. Böylece uç demirlerinin santimetre doğruluğunda tarlayı işlemesi mümkün hale geliyor. Sürüş, artık karanlıkta bile sorun değil. Araç bilgisayar tarafından yönlendiriliyor. Parametreler, dokunmatik ekran üzerinden giriliyor. Tarım aletleri üreticisi Lemken'den Florian Müller:

"Terminal üzerinden uç demirlerini yönlendirebiliyoruz. Toprağın hangi derinlikte sürüleceği pulluğun hidrolik seistemi sayesinde kolayca ayarlanabiliyor."

Yeni akıllı ziraat makinalarının çevre dostu ve çiftçinin işini kolaylaştırıcı olmakla kalmadığını vurgulayan uzmanlar, yeni teknolojinin işgücü ihtiyacını azalttığını da hatırlatıyor.