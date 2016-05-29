Tarladan kazandığı parayla film çeken Ümmiye Koçak’a New York’tan ödül

Mersin'e bağlı Arslanköy'de çiftçilik yapan Ümmiye Koçak, tarladan kazandığı parayla köyünde tiyatro açtı. Ardından çok sayıda tiyatro oyunu yazdı, yönetti. Ümmiye Koçak son olarak, "Yün Bebek" filmini çekerek New York'ta "En iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülünü aldı. 59 yaşındaki Ümmiye Koçak, 32 yıllık evli ve 3 çocuk annesi.

Siyasihaber’de yer alan habere göre 1957 yılında Adana'da Çelemli Köyü'nde doğan Ümmiye Koçak, okumayı çok istemesine rağmen 10 kardeş oldukları için ilkokuldan sonra okula gönderilmedi. Ümmiye Koçak, ilkokulu bitirdikten sonra okuduğu kitaplarla kendisini geliştirdi. İlk okuduğu kitap Maksim Gorki'nin "Ana" adlı kitabı oldu.

Evlendikten sonra Mersin'in Arslanköy'üne taşınan Koçak, köy kadınlarının yaşadıklarını tüm dünyaya göstermek için, 2001 yılında "Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu"nu kurdu.

“Kadının feryadı”

Topluluğun sahneye ilk koyduğu oyun Remzi Özçelik'in "Taş Bademleri" adlı oyunu oldu. Grup, daha sonra kendi hikayelerinden oluşan bir oyun derleyerek "Kadının Feryadı" adlı oyunu sahneye taşıdı. Ümmiye Koçak, "Hasret Çiçekleri" adlı oyunuyla 2006 yılında Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde sahne aldı.

Filmin galası 49. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapıldı

Koçak, daha sonra tarlalarda çalışarak kazandığı paraları biriktirerek kadına karşı şiddet sorununu anlatan "Yün Bebek" filmini yazdı ve yönetti. 49. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde galası yapılan filmi Ümmiye Koçak'a New York Avrasya Film Festivali'nde "Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülünü kazandırdı.

30 bin kişi izledi

32 yıllık evli ve 3 çocuk annesi olan 57 yaşındaki Ümmiye Koçak bugüne kadar 11 tiyatro oyunu yazdı. Koçak, Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile yaklaşık 500 kez sahneye çıktı ve oyunlarını Türkiye'nin dört bir yanında 30 bine yakın kişi izledi.