T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Tarlabaşı'nda bir prenses geziniyor

Sanatçı Leman Sevda Darıcıoğlu, 10 gün boyunca 'Zehirlenmiş Prenses' isimli performansı sergileyecek

09 Şubat 2017 15:06

Performans sanatçısı Leman Sevda Darıcıoğlu, İstanbul'un Tarlabaşı semtinde, 15 Şubat’a dek ‘Zehirlenmiş Prenses’ adlı bir performans gerçekleştirecek. Performistanbul ve Alan İstanbul işbirliği ile gerçekleşen performans Tarlabaşı’nda gerçekleşmekte olan dönüşüm üzerinden kentin belleğine ilişkin sorular sormayı hedefliyor. 

6 Şubat’ta başlayan ve 10 gün boyunca devam edecek olan performans,  Tarlabaşı semti ile Asmalımescit’te bulunan galeri mekanı Alan İstanbul arasında gerçekleştiriliyor.

‘Zehirlenmiş Prenses’te Leman S. Darıcıoğlu, Tarlabaşı’nı hayali bir prenses olarak kurguluyor. Performansında “Bu prenses nerelerde yaşadı?”, “Annesi, babası, arkadaşları, sevgilileri kimler oldu?”, “Neden zehirlendi ve tedavisi nasıl devam ediyor?” gibi sorulara yanıt arıyor. Performansı süresince sanatçı, kentin ve kentsel dönüşümün sokakta şu anda okunan belleğini, geçmişini ve bugününü araştırıyor.

Yerleştirme olacak

Sanatçı Leman Sevda Darıcıoğlu, günün ilk saatlerinde Tarlabaşı’nda dış mekanlarda prenses kostümüyle geziyor. Notlar tutuyor, sesler kaydediyor, fotoğraflar çekiyor ve çantasına birtakım eşyalar topluyor. Tüm bu topladıklarıyla bellek izlerini arıyor ve bir hikaye yaratıyor. Sonrasında topladığı eşyaları, kaydettiği sesleri, görüntüleri ve notlarını galeri mekanına taşıyor. 

Bu toplanan malzemeler galeri mekânında bir yerleştirmeye dönüşüyor. Performansın sonunda büyük bir yerleştirme ortaya çıkıcak ve performansın sonlanmasıyla yerleştirme de ortadan kalkacak.

Performans böylece bir dökümantasyon çalışmasına da yol açmış oluyor. Bu şekilde sanatçının her gün Tarlabaşı semtinde yaptığı keşiflerin sonunda elde ettiği verilerden oluşan aktif yerleştirme sürekli dönüşerek büyüyor ve bu veriler prensesi ortaya çıkarıyor.

Bir dizi performans

Uluslararası performans sanatı platformu Performistanbul, yeni sezonda The Pill, Alan İstanbul, Zilberman Projects-Istanbul, Art On İstanbul ve Pera Müzesi ise birliğinde bir dizi performans gösterisi gerçekleştiriyor. 

Leman Darıcıoğlu kimdir?

İstanbul Queer Art Collective'in bir üyesi olan sanatçı, görsel sanatlar ve performans sanatı alanında üretimler gerçekleştiriyor. İşlerinde bedeni “açılacak bir kaynak” olarak görüyor ve kişisel olanın politik olduğundan, kişisel yaşamların toplumsal yaşamı ortaya koyduğundan yola çıkarak çoğu zaman kişisel yaşamından, deneyimlerinden yola çıkan projeler üretiyor.

Haziran 2016’dan beri fuckmekitty adlı queer performans projesini yürütüyor. Şu ana kadar kişisel projelerini Space Debris, 44A, D22, Soho House, Sanatta Görünürlük Festivali, Mamut Art Project, nerdeen nereye, Tüyap Sanat Fuarı gibi mekanlarda sergilendi. Tüyap Sanat Fuarı Artist 2016'nda Umulmadık Topraklar kapsamında Yekhan Pınarlıgil ve Murat Alat ile Hayal Pavyonu'nun küratörlüğünü üstlendi. 

 

ETİKETLER

Sanatçı Leman Sevda DarıcıoğluTarlabaşıZehirlenmiş prensespetformans sanatıPerformistanbulAlan İstanbulAsmalımescit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24