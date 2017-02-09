Tarlabaşı'nda bir prenses geziniyor

Performans sanatçısı Leman Sevda Darıcıoğlu, İstanbul'un Tarlabaşı semtinde, 15 Şubat’a dek ‘Zehirlenmiş Prenses’ adlı bir performans gerçekleştirecek. Performistanbul ve Alan İstanbul işbirliği ile gerçekleşen performans Tarlabaşı’nda gerçekleşmekte olan dönüşüm üzerinden kentin belleğine ilişkin sorular sormayı hedefliyor.

6 Şubat’ta başlayan ve 10 gün boyunca devam edecek olan performans, Tarlabaşı semti ile Asmalımescit’te bulunan galeri mekanı Alan İstanbul arasında gerçekleştiriliyor.

‘Zehirlenmiş Prenses’te Leman S. Darıcıoğlu, Tarlabaşı’nı hayali bir prenses olarak kurguluyor. Performansında “Bu prenses nerelerde yaşadı?”, “Annesi, babası, arkadaşları, sevgilileri kimler oldu?”, “Neden zehirlendi ve tedavisi nasıl devam ediyor?” gibi sorulara yanıt arıyor. Performansı süresince sanatçı, kentin ve kentsel dönüşümün sokakta şu anda okunan belleğini, geçmişini ve bugününü araştırıyor.

Yerleştirme olacak

Sanatçı Leman Sevda Darıcıoğlu, günün ilk saatlerinde Tarlabaşı’nda dış mekanlarda prenses kostümüyle geziyor. Notlar tutuyor, sesler kaydediyor, fotoğraflar çekiyor ve çantasına birtakım eşyalar topluyor. Tüm bu topladıklarıyla bellek izlerini arıyor ve bir hikaye yaratıyor. Sonrasında topladığı eşyaları, kaydettiği sesleri, görüntüleri ve notlarını galeri mekanına taşıyor.

Bu toplanan malzemeler galeri mekânında bir yerleştirmeye dönüşüyor. Performansın sonunda büyük bir yerleştirme ortaya çıkıcak ve performansın sonlanmasıyla yerleştirme de ortadan kalkacak.



Performans böylece bir dökümantasyon çalışmasına da yol açmış oluyor. Bu şekilde sanatçının her gün Tarlabaşı semtinde yaptığı keşiflerin sonunda elde ettiği verilerden oluşan aktif yerleştirme sürekli dönüşerek büyüyor ve bu veriler prensesi ortaya çıkarıyor.

Bir dizi performans

Uluslararası performans sanatı platformu Performistanbul, yeni sezonda The Pill, Alan İstanbul, Zilberman Projects-Istanbul, Art On İstanbul ve Pera Müzesi ise birliğinde bir dizi performans gösterisi gerçekleştiriyor.

Leman Darıcıoğlu kimdir?

İstanbul Queer Art Collective'in bir üyesi olan sanatçı, görsel sanatlar ve performans sanatı alanında üretimler gerçekleştiriyor. İşlerinde bedeni “açılacak bir kaynak” olarak görüyor ve kişisel olanın politik olduğundan, kişisel yaşamların toplumsal yaşamı ortaya koyduğundan yola çıkarak çoğu zaman kişisel yaşamından, deneyimlerinden yola çıkan projeler üretiyor.

Haziran 2016’dan beri fuckmekitty adlı queer performans projesini yürütüyor. Şu ana kadar kişisel projelerini Space Debris, 44A, D22, Soho House, Sanatta Görünürlük Festivali, Mamut Art Project, nerdeen nereye, Tüyap Sanat Fuarı gibi mekanlarda sergilendi. Tüyap Sanat Fuarı Artist 2016'nda Umulmadık Topraklar kapsamında Yekhan Pınarlıgil ve Murat Alat ile Hayal Pavyonu'nun küratörlüğünü üstlendi.