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"Tarkan'ın şarkısı çalıntı" iddiası

Megastar Tarkan iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı

26 Aralık 2017 17:12

Megastar Tarkan'ın "Beni çok sev" isimlişarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. Tarkan, ikinci albümü için kameralar karşısına geçmiş, şarkı ve klibi şimdiye kadar büyük ilgi görmüştü.

Şarkının orijinalinin ise Ayşe Mine’nin "Ellerim Uğurlar" adlı şarkısı olduğu öne sürüldü. Her iki taraftan da konuyla ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Ayşe Mine Kimdir?

30 Ocak 1961’de İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ayşe Akyüz. Müziğe 13 yaşındayken Radife Erten’den ders alarak başladı. “Erkek Milleti” isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü’nü kazandı. Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut’tan ders alan sanatçı, bir süre Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde yer aldı.

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