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Yaşam
Deutsche Welle

Tarkan'ın evliliği Alman basınında: Milyonların kalbini kırdı!

Bild gazetesi Tarkan'ın evliliği nedeniyle hayranlarının hayal kırıklığına uğradığı yorumunu yaptı.

10 Mayıs 2016 21:12


Almanya'da da geniş bir hayran kitlesi olan Tarkan'ın Duisburglu 31 yaşındaki Pınar Dilek'le evlenmesi ve Köln'de düğün yapması Alman basınının da ilgisini çekti.

Alman haber ajansı dpa, evliliği Tarkan'ın menajerinin teyit ettiğini duyurdu ve Tarkan'ın düğün fotoğraflarını Facebook sayfasından paylaştığını aktardı. Haberde Köln'de 100 kişinin katıldığı bir düğünle evliliğini kutlayan Tarkan'ın Almanya'nın Rheinland Pfalz eyaletinin Alzey kasabasında göçmen bir ailenin çocuğu olarak 1972 yılında dünyaya geldiğine de dikkat çekildi.

1990'ların sonlarında "Şımarık" adlı şarkısıyla ünlenen Tarkan'ın evliliğine Bild gazetesi de geniş yer ayırdı. "Tarkan Neden Milyonların Kalbini Kırdı" başlığı ile evlilik haberini aktaran Bild, Pınar Dilek'le Tarkan'ın beş yıl önce tanıştıklarını yazdı. Gazete, Tarkan'ın evliliği nedeniyle sosyal medyadaki takipçi sayısının azaldığını yazdı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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