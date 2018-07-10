Tarkan'dan yeni albüm

Megastar Tarkan, Türk sanat müziği eserlerinden oluşan ‘Ahde Vefa’ adlı albümünün ikincisini önümüzdeki günlerde DMC etiketiyle piyasaya çıkaracak.

Pınar Tevetoğlu ile evliliğinde ilk kez baba olmak için gün sayan Tarkan, bir yandan da albüm heyecanı yaşıyor.

Sabah’ın haberine göre, Türk sanat müziğinin kendisindeki yerinin çok ayrı ve özel olduğunu, müziğe olan yeteneğini keşfetmesinde ve geliştirmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Tarkan, ‘Ahde Vefa 2’ albümü için uzun zamandır çalışmalarına devam ediyordu. Stüdyodaki son hazırlıklarını bitiren Tarkan, kızının doğumunun ardından yeni albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkacak.