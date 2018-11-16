Tarkan'dan 'sokak hayvanları' çağrısı

Mega star Tarkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sokak hayvanlarına sahip çıkma çağrısı yaptı.

Hayvan sevgisiyle bilinen Tarkan, kışın gelmesiyle birlikte hayranlarını sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çağırdı. Köpeklerle karda çekilmiş fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Tarkan, ''Yağmurlar, karlar dayandı kapıya. Bu soğuk havalarda sokak hayvanlarımıza sahip çıkalım'' notunu yazdı.

Tarkan'ın paylaşımı takipçileri tarafından büyük beğeni alırken, birçok hayranı merhametli ve duyarlı davrandığı için şarkıcıya teşekkür etti.