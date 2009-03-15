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Tarkan’dan Hadise’ye tam destek

Romanya'da 60 bin kişiye konser verecek Tarkan, seksi popçuyu sahneye davet edip 'Düm Tek Tek'i birlikte söyleyecek

15 Mart 2009 02:00

Tarkan'dan Eurovision öncesinde Hadise'ye tam destek... Romanya'da 60 bin kişiye konser verecek Megastar, seksi popçuyu sahneye davet edip 'Düm Tek Tek'i birlikte söyleyecek

Akşam gazetesinin haberine göre Türkiye'yi Eurovision'da temsil edecek Hadise'ye Megastar'dan destek geldi. Gelecek ay Romanya'da konser verecek olan Tarkan, seksi şarkıcıyı da yanında götürecek.

Belçika devlet televizyonu VRT1'in geleneksel 'Kanseri Yenmek' gecesine onur konuğu olarak katılan Hadise 'Düm Tek Tek'i canlı söyledi.

2 milyon kişinin izlediği yayının ardından açıklama yapan seksi popçu, 'Tarkan Romanya'da 60 bin kişinin karşısına çıkacak. Oraya birlikte gideceğiz. Konserde beni de sahneye davet ederek, seyircilerden Eurovision için SMS desteği isteyecek' dedi.

Öte yandan Eurovision'da annesini de yanında görmeyi istediğini söyleyen Hadise, 'Annem bugüne kadar yalnızca 5 konserime geldi. Ödül törenlerine gelmeyi hiç sevmiyor. 'Kızım ablanları, kardeşlerini al siz gidin, ben evdeki koltuğumdan izlerim' diyor. Onunla anlaştık, eğer finale kalırsam beni izlemek için Moskova'ya gelecek' diye konuştu.

Hadise, 'Eurovision öncesinde tanıtım faaliyetleri dışında en çok ne yapmak istersiniz?' sorusu üzerine, 'Annemi ve kardeşlerimi görüp 2 gün aralıksız uyumak istiyorum. Çünkü yeterince uyuyamayınca sesim değişmeye başlıyor' dedi. Şarkısını çok enerjik bulduğunu da söyleyen popçu, 'Şarkıyla birbirimizi tamamlıyoruz' diye konuştu.

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