Tarkan'dan Ara Güler paylaşımı

Megastar Tarkan, tedavi gördüğü hastanede dün (17 Ekim 2018) 90 yaşında hayatını kaybeden duayen foto muhabiri Ara Güler'in ölümüne ilişkin olarak, "Başımız sağ olsun. Sanatı ile ülkemizin en büyük değerlerinden olan, dünyaca tanınan usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler’i hiç unutmayacağız" dedi.

Sosyal medya hesabından Ara Güler ile fotoğrafını paylaşan Tarkan, altına şu notu düştü:

Başımız sağ olsun...

Sanatı ile ülkemizin en büyük değerlerinden olan, dünyaca tanınan usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler’i hiç unutmayacağız.

O olağanüstü fotoğraflarıyla hep hatırlanacak.

Saygıyla, sevgiyle...

Nur içinde yat sevgili Ara Güler.