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Tarkan, yeni bebekleri için eşine emzirme koçu tuttu

Emzirme koçu, Pınar Tevetoğlu'nun kızını emzirirken yaşadığı sorunları çözmek için yardımcı olacak

28 Temmuz 2018 19:21

Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, 20 gün önce dünyaya gelen kızları Liya'nın sağlıklı emzirebilmesi için eşi Pınar Tevetoğlu’na emzirme koçu tuttu. 

Posta'nın haberine göre Tarkan ve eşi Pınar’ın kızları Liya, 20 gün önce Almanya'da dünyaya geldi. Tarkan, eşi Pınar’ın emzirme sürecinde kendisine yardımcı olması için özel emzirme koçu tuttu.

Emzirme koçu, Pınar Tevetoğlu’nun kızını emzirirken yaşadığı sorunları çözmek için yardımcı olacak, anne sütü artırıcı beslenme şeklini, süt sağmayı, saklamayı, ısıtmayı ve emzirme biçimlerini öğretecek.

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