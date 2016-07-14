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Tarkan, yeni albümünden 'Cuppa'yı sosyal medyada paylaştı: Millet kopuşta...

Şarkı, iTunes, Spotify ve Türk Telekom Müzik'ten ücretsiz olarak dinlenebiliyor

14 Temmuz 2016 13:39

Pop star Tarkan, yeni albümünün çıkış parçası 'Cuppa'yı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. 

Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından şarkının linklerini paylaşan Tarkan, "Ümit ederim ki "Cuppa" sizleri de beni heyecanlandırdığı kadar heyecanlandırır ve yazınıza coşku, içinize mutluluk katar" notunu düştü.

Sezen Aksu imzası taşıyan şarkının sözleri arasında, siyasi mesaj olarak yorumlanan şu ifadeler de yer alıyor:

"Ötekini üzen üzene,
Olur mu ondan bize ne,
Kalpleri kıran kırana,
Kopuşta millet.."

Cuppa, iTunes, Spotify ve Türk Telekom Müzik'ten ücretsiz olarak dinlenebiliyor.

2016'ya 'Ahde Vefa' albümü ile giren Tarkan'ın yeni albümünü en geç eylül başında Harbiye Açıkhava’da vereceği konserler öncesi çıkarmayı planladığı söyleniyor. Tarkan, ilk kez aynı yıl içinde ikinci bir albüm çıkarmış olacak. Yeni albüm aynı zamanda Megastar'ın evlendikten sonraki ilk albümü olma özelliğini de taşıyor.

Tarkan'ın Facebook'tan yaptığı paylaşım şöyle:

"Yakında sizlerle buluşacak olan Pop albümümden "Cuppa"yı şimdiden paylaşmak istedim. Ümit ederim ki "Cuppa" sizleri de beni heyecanlandırdığı kadar heyecanlandırır ve yazınıza coşku, içinize mutluluk katar. Sevgiyle..."

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