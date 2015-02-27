Tarkan yazdı: Ben Müzeyyen ablamı çok sevdim

Tarkan, 8 Şubat'ta hayatının kaybeden Türk sanat müziğinin duayen ismi Müzeyyen Senar için "Kafa" dergisinin yeni sayısı için bir yazı kaleme aldı. Yazısında efsane isimle şöhret konusunda aynı duygu ve düşüncelere sahip olduğuna değinen Tarkan, "Ben Müzeyyen ablamı çok sevdim. Biliyorum, kimse ona benzemeyecek" dedi.

Tarkan, “Kimse ona benzemez” başlıklı yazısında duygularını şöyle ifade etti:

"Müzeyyen Senar, hem sesinin kimseye benzemez tınısı ve rengiyle hem yorumculuğundaki ustalığı ve samimiyetiyle Türk Sanat Müziği'nin sönmeyecek nadide bir yıldızıdır. Bu kadar büyük şöhrete rağmen onun mütevazılığı ve saf kalabilmişliğine vuruldum en çok.

Şöhret onu değiştirmedi

Eğer gerçekte kim olduğumuzu unutur ve kibrimize yenilirsek şöhret insanı olumsuz yönde değiştirir ve öz benliğinden uzaklaştırır. Şöhret benim canım Müzeyyen ablamı bırakın değiştirmeyi kendine, özüne daha da yaklaştırmıştı. Ben de şöhretle ilgili aynı duygu ve düşüncelerde oldum ve o da bunu hissetti bence. Ve belki de bu yüzden çok kısa sürede kalpten kalbe o sahici bağ kuruluverdi aramızda. Onu daha yakından tanımak, anılarını dinlemek; ondan hayata, insana dair birçok şey öğrenmek isterdim ama son yıllardaki rahatsızlığı sebebiyle bu maalesef gerçekleşemedi. Ben Müzeyyen ablamı çok sevdim. Biliyorum, kimse ona benzemeyecek."