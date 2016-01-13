Tarkan ve Pınar Dilek'ten yan yana ilk poz

Tarkan’ın evlilik kararı aldığı Pınar Dilek ile yan yana ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Kelebek'ten Gökhan Kimsesizcan'ın haberine göre, Tarkan 2015’in son günlerinde Pınar Dilek'in ailesi ile tanışarak evlilik yolunda ilk ciddi adımı atmıştı. Tarkan, evleneceği kişinin Pınar Dilek olduğunu doğrulamış sonrasında da ikilinin ilk fotoğrafları 2008’de bir Almanya konseri sonrası kuliste toplu fotoğraf içerisinde yer almıştı. Tarkan, aynı gün Pınar Dilek'le yan yana özel olarak bir fotoğraf daha çektirmiş.

İşte o fotoğraf: