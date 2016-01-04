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Tarkan evlilik iddiasını doğruladı

"Pınar’la huzurlu bir ilişkimiz var"

04 Ocak 2016 09:52

Son dönemde magazin kulislerinde evlilik planları yaptığı iddiasıyla gündem olan Tarkan, "Kısmet olursa 2016’da evleneceğim" dedi.

Hürriyet'ten Gökhan Kimsesizcan’ın haberine göre, Girne’de hizmete giren 7 yıldızlı Elexus Hotel’in yılbaşı gecesi yapılan açılışında sahneye çıkan Tarkan, burada iddialar hakkında ilk kez konuştu. 

2015’in son günlerinde kız istemeye giderek evlilik yolunda ilk ciddi adımı attığı öne sürülen Tarkan, Pınar Dilek’le 2016’da nikah masasına oturabileceğini söyledi.

Tarkan, “Evet Pınar’la huzurlu bir ilişkimiz var” diyerek çıkan  haberleri doğruladı. Tarkan, Elazığlı bir anne ve Urfalı bir babanın Almanya Duisburg doğumlu 30 yaşındaki kızı Pınar Dilek’le evlilik planlanlarını birinci ağızdan açıklamış oldu.

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