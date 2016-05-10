"Tarkan ve eşi Pınar Dilek, düğünden önce evlilik sözleşmesi yaptı" iddiası

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, İstanbul'da nikâh kıydıktan sonra geçen hafta Almanya Köln'de Pınar Dilek ile evlenen Tarkan'ın düğünden önce evlilik sözleşmesi imzaladığını iddia etti. "Ben ünlü isimlerin evlilik sözleşmesi yapmasını çok normal buluyorum..." diyen Semercioğlu, "Sevgi saygı olmadan olmaz ama ünlülerin kariyerlerinin her yönünü sağlam kazığa bağlamaları gerekiyor. Tarkan da böyle düşünmüş olacak ki, evlilik sözleşmesi yapmış" iddiasında bulundu.

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet’te “Tarkan mutlu işte” başlığıyla bugün (10.05.2016) yayımlanan yazısında ilgili bölüm şöyle:

Tarkan'ın düğün sabahı eşi Pınar Hanım'la Köln'de el ele çekilmiş fotoğraflarını dün Kelebek'te gördünüz...

O fotoğrafı çekmek için iki gün uğraştık Köln’de...

Düğünün yapılacağı sabah arkadaşımız Deniz Boy, İstanbul’dan Köln’e uçtu...

Düğünün nerede olduğunu öğrenmek için bütün gün uğraştık...

Uğraşırken Tarkan’ın kaldığı oteli öğrendik...

Deniz düğünün yapıldığı yerin çıkışında sabaha kadar nöbet tuttu...

Ne otelden çıkışını, ne düğün alanına girişini yakalayabildi...

İçeriden fotoğraf bulmaya çalıştık...

Ama yapamadık...

Sonunda Deniz, iki gün Hyatt Regency önünde nöbet tutmanın ödülünü aldı ve düğün gecesinin sabahı Tarkan-Pınar çiftini kahvaltıya giderken yakaladı...

Yeni çiftleri düğünden sonra ilk görüntüleyen isim oldu...

O fotoğraflar iyi bir magazincilik haberi olmanın yanı sıra şunu da gösterdi bize...

Söylenenlerin aksine Tarkan ve eşi son derece mutlu görünüyor...

İki kare düğün fotoğrafına bakarak yapılan yorumlar, iletişim danışmanlarının “âşık çift gibi gözükmüyorlar” yorumlarının tamamı çöp oldu...

Düğün gecesinin sabahı el ele, göz göze fotoğrafları, Tarkan’ın eğlenceli halleri, mutluluktan gülen yüzü son noktayı koymuştur herhalde...

Eline sağlık Deniz Boy...

Magazin haberciliği böyle güzel işte...

Evlilik sözleşmesi

Ben ünlü isimlerin evlilik sözleşmesi yapmasını çok normal buluyorum...

“Âşık insan

Sözleşme mi arar? Bu çiftler arasında güvensizlik yaratır” gibi yorumlara katılmıyorum...

Sonuçta bu isimler bir marka ve şirket yönetilir gibi yönetilmeleri çok doğru...

Sevgi saygı olmadan olmaz ama ünlülerin kariyerlerinin her yönünü sağlam kazığa bağlamaları gerekiyor...

Tarkan da böyle düşünmüş olacak ki, evlilik sözleşmesi yapmış.

Umarım sözleşmelere hiç bakmayacakları kadar mutlu olurlar...

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