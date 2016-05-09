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Tarkan ve eşi Pınar Dilek aile kahvaltısında...

Ünlü çift, İstanbul'daki nikâh töreninin ardından Almanya'da düğün yapmıştı

09 Mayıs 2016 11:09

Geçen cuma Köln'deki Flora Im Botanischen adlı mekanda düğün töreni düzenleyen Tarkan ve eşi Pınar Dilek, Ren nehri manzarasına karşı kahvaltı yaparken görüntülendi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, çift arkadaşlarıyla otururken, Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu ve abisi Hakan Tevetoğlu ayrı masada oturmayı tercih etti.

Çift kahvaltının ardından otelin açık alandaki barında arkadaşlarıyla kutlama kadehi kaldırdı. Bu anları, Tarkan fotoğrafladı. Megastar masanın önüne geçerek tüm misafirleri görecek şekilde selfie çekti. 

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