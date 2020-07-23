Tarkan: Neden tecavüzcüleri serbest bırakıyorsunuz, toplum için tehlike oluşturan katilleri, canileri neden tekrar aramıza salıyorsunuz? 

Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu , Ankara'da kendisine emanet edilen köpeğe tecavüz etmekle suçlanan Volkan Uzun isimli erkeğin serbest bırakılmasının ardından bir paylaşım yaparak, "Toplum için tehlike oluşturan sapıkları, katilleri, canileri neden tekrar aramıza salıyorsunuz?" dedi.

Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, kadın cinayetleriyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"İçim almıyor, yüreğim kaldıramıyor artık. Her gün çoğalan sapıklıklar, ahlaksızlıklar... Ve bunun önüne geçmeyen, suçluya hak ettiği cezayı vermeyen bir yargı sistemi. Neden tecavüzcüleri serbest bırakıyorsunuz? Toplum için tehlike oluşturan sapıkları, katilleri, canileri neden tekrar aramıza salıyorsunuz? Amacınız nedir? Aklım almıyor. Sonumuz hayır ola."

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