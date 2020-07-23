Emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürmekle suçlanan adam serbest bırakılmış

Ankara'da kendisine emanet edilen köpeğe tecavüz etmekle suçlanan Volkan Uzun isimli erkek serbest bırakıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan avukat, "Tecavüzü kabul etseydi bile serbest bırakılacaktı" dedi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinin Küçükesat semtinde yaşandığı iddia edilen olayda, Volkan Uzun isimli şahıs bakması için kendine emanet edilen köpeğe tecavüz ederek ölümüne sebep oldu. Köpeğe tecavüz etmekle suçlanan Volkan Uzun Twitter'da kısa sürede gündemin üst sıralarında yer aldı.
Binlerce hayvan sever, ilgili etiket ile paylaşım yaparak olaya tepki gösterirken, olayın duyulması sonrası failin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Uzun'un tutulduğu Esad Şehit Fahri Demir Polis Karakolu önünde hayvan severler toplandı.
Olay sonrası gözaltına alınan Uzun’nun serbest bırakıldığı öğrenildi.
Mezopotamya Ajansı, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndan (CMK) olaya atanan avukata ulaştığını duyurdu. İsmini vermek istemeyen avukat Uzun'un serbest bırakıldığını paylaşarak, failin avukatıyla da görüştüğünü, kendisinin 'mala zarar verme' nedeniyle suçlanan bir kişinin gözaltısına çağrıldığını, karakola geldikten sonra olayın köpeğe tecavüz suçlaması olduğunu öğrendiğini ifade ederek, böyle bir dosyada görevlendirildiğine çok üzüldüğünü söylediğini belirtti.
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Hayvan hakları yasası neyi bekliyor?
Hükümet, dönem dönem hayvanlara yönelik şiddetle ilgili yasa çıkaracağını söylese de henüz somut adım atmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır “Yasa hala neyi bekliyor, bir an önce çıkartın” demesine rağmen AK Parti henüz bir çalışma yapmış değil.
Özellikle sosyal medyada paylaşılan hayvanlara yönelik şiddet büyük tepkiyle karşılaşırken bunları yapan insanlar basit para cezalarıyla kurtuluyor.
Vekillerin tasarıyı ne zaman gündeme getireceği kamuoyunda merak konusu.