Ankara'da hayvana tecavüz iddiası: Emanet ettiği köpeğini ölü buldu

Ankara'da bir köpeğe tecavüz edildiğine dair iddia sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Olay, dün Çankaya'da bir köpeğe eziyet edildiğine dair sesler duyduklarını ihbar eden apartman sakinlerinin ihbarıyla ortaya çıktı. Polis hemen harekete geçti. Köpeğin sahibi ile birlikte eve gelen polisler, korkunç bir manzara ile karşılaştı. Köpeğin kanepe üzerinde cansız bedeni bulundu, köpeğin emanet edildiği ev sahibi Volkan Uzun gözaltına aldı. Volkan Uzun'un köpeğine tecavüz ederek öldürdüğünü düşündüğünü belirten U.S., komşusundan davacı ve şikâyetçi olduğunu kaydetti.

Köpeği tecavüz ederek öldürdüğü öne sürülen şüphelinin bugün ifadesi alınacak.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, olay, dün saat 06.30 sularında polise gelen bir ihbarla ortaya çıktı. Çankaya Küçükesat semtinde bulunan bir apartman sakinleri bir köpeğe eziyet edildiğine dair sesler duyduklarını polise bildirdi.

Polis derhal söz konusu adrese gitti. Vatandaşlar köpek sahibine de haber verdi. Köpek sahibi ve polis eve girince acı manzara ile karşılaştı. Köpeğin kanepe üzerinde cansız bedenine rastlanıldı. Polis ev sahibi Volkan Uzun'u gözaltına aldı.

"Köpeğimi ölü buldum, şikâyetçiyim"

Köpeğin sahibi U.S., ifadesinde; Cocker cinsi dişi köpeğine Volkan Uzun'un baktığını saat 04.00 sıralarında komşularının Volkan Uzun'un bağırdığını duymaları üzerine kendisine haber verdiklerini söyledi. Volkan Uzun'un evine geldiğinde köpeğini ölü olarak bulduğunu, köpeğin anüs kısmında kan olduğunu belirtti.

Volkan Uzun'un köpeğine tecavüz ederek öldürdüğünü düşündüğünü belirten U.S., Volkan Uzun'dan davacı ve şikâyetçi olduğunu kaydetti.

Suçlamaları reddetti

Şüpheli Volkan Uzun ise, ifadesinde iddiaları reddetti. Köpeğe tecavüz etmediğini iddia etti. Köpeği kendisinin öldürmediğini, üstüne çamaşır sepeti düşmesi sonucu öldüğünü öne sürdü.

Adliyeye sevk edilecek

Olayın sosyal medyada bir anda yayıldı. Vatandaşlardan, şüpheli Volkan Uzun'a tepki yağdı. Bazı vatandaşlar ise Volkan Uzun'un tutulduğu polis merkezi önünde toplandı. Şüpheli bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek ve savcı tarafından ifadesi alınacak.

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