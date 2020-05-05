İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi: Salgında hayvanlara uygulanan şiddet arttı

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, hayvan hakları kanunun halen Meclis’ten geçmemiş olmasına tepki göstererek, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hayvanlara uygulanan şiddetin arttığına dikkat çekti.

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Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Kalafatoğlu, " “El ayak çekilince insanlıktan nasibini almayan vicdansızlar ortaya çıkmaya başladı. Daha dün Edirnekapı’da 2 kedinin iç organları çıkarıldı. Bir başka kedi yere çarpılarak öldürüldü. Sistematik olarak artan ve cezasızlık ile taçlandırılan bu vahşet karşısında daha ne kadar suskun kalınacak?” diye sordu.

Soybaş yazısında şunları kaydetti:

Hayvan hakları yasasında ne var?

"Avukat Kalafatoğlu, “TBMM’nin 22 Ekim 2019 tarihindeki araştırma raporuna paralel bir yasa istiyoruz” diyerek olması gerekenleri 5 maddede sıraladı.

1) Hayvanlar mal statüsünden çıkarılacak, duygulu birer varlık oldukları kabul edilecek.

2) Hayvan neslini yok eden her türlü eylem, hayvana şiddet, cinsel istismar ve hayvan dövüşleri TCK kapsamında en az 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılacak.

3) Hapis cezaları ertelenmeyecek, paraya çevrilmeyecek, hükmün açıklanması geriye bırakılmayacak. Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı kalkacak.

4) Belediyelere olası ihmal ve ihlallerinden dolayı idari ve cezai düzenlemeler gelecek.

5) Yasaklı ırklarla alakalı, barınaklardaki hayvanlara mizaç testleri yapılacak. Mizaç testlerini geçenler, taahhütname karşılığında sahiplerine geri verilecek."

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