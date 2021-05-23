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Tarkan, milyonluk konser teklifini reddetti

23 Mayıs 2021 15:40

Pandeminin başından beri eşi Pınar Tevetoğlu ve minik kızı Liya ile birlikte Almanya'da olan Tarkan, 1 milyon 250 bin TL'lik konser teklifini reddetti.  

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sık sık sahneleri çok özlediğini dile getiren Tarkan’a Özbekistan’da düzenlenecek özel bir gecede sahneye çıkması için 1 milyon 250 bin TL teklif edildi.

Hürriyet'in haberine göre; ünlü şarkıcı, Koronavirüs sebebiyle bu teklifi reddetti. Pandemi sürecini Almanya’da ailesiyle geçirdiğini söyleyen Tarkan, hayat normale dönmeden herhangi bir anlaşmaya imza atmayacağını ifade etti.

 

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