Tarkan, kendi televizyon kanalını kuruyor

Tarkan, kliplerini, röportajlarını, günlük hayatından kesitleri yayınlayacağı kendi televizyon kanalını kuruyor. TV yayını internet üzerinden yapılacak.

Posta'da yer alan habere göre; Tarkan'ın evdeki halinden canlı görüntüler yayınlanacak. 2015’in son günlerinde kız istemeye giderek evlilik yolunda ilk ciddi adımı attığı öne sürülen Tarkan, Pınar Dilek’le 2016’da nikah masasına oturabileceğini söylemiş, "Evlilik kararı aldığım haberlerinin kamuoyuna yansıdığı günden bu yana, hem benimle ilgili hem de eşim, hayat arkadaşım olacak Pınar Dilek'le ilgili gerek basında, gerekse sosyal medyada söylenenler, yapılan yorumlar yakışık almakta mıdır? Bir insanı iftira ve yalanlarla lekelemeye, kirletmeye çalışmak bu kadar kolay mıdır?" demişti.