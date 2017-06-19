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Kültür-Sanat

Tarkan, iTunes'un dünya listesine girdi

Mega Star, 15 Haziran’da 10’uncu albümü '10'u yayınladı

19 Haziran 2017 12:13

En son 2010’da “Adımı Kalbine Yaz”ı piyasaya süren Tarkan, 7 yıldır merakla beklenen yeni pop albümünü çıkardı. Tarkan’ın “10” adlı albümü dünya müzik listelerine de girdi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mega Star’ın 15 Haziran’da yayınladığı 10’uncu albümü “10”, çıkar çıkmaz hem Türkiye hem de dünya müzik listelerinde zirvede yerini aldı.

 1 numaradan giriş yaptı

Albüm, iTunes’un “en çok indirilen albümler” listesinde birçok ülkede üst sıralarda. Türkiye, Azerbaycan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Özbekistan’da 1 numara olan çalışma, dünya sıralamasında da kendine yer bulmayı başardı. Tarkan; Ed Sheeran, Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber gibi yıldızların bulunduğu listeye 37’nci sıradan girdi.

 

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