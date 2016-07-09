Tarkan ile Pınar Dilek balayına çıktı

Mayıs ayında evlenen Tarkan ve Pınar Dilek, ünlü sanatçının konserleri nedeniyle ertelediği balayına nihayet çıktı. Lüks bir yatla Ege turu yapan çift, önceki gün Marmaris-Bozburun açıklarındaydı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, lüks bir yatla denize açılan çift, önce Yunan adası Simi’ye gitti. Ünlü sanatçı ile eşi, orada üç gün kaldıktan sonra Marmaris’e dümen kırdı. Çift, Türk karasularına giriş işlemleri sırasında, Bozburun açıklarında objektife yansıdı. Akşam saatlerinde tekneden ayrılan Tarkan ve Pınar Dilek, Selimiye’deki Taş Evler adlı restoranda yemek yedi. Çiftin, Tarkan’ın EXPO 2016 kapsamında vereceği konser için Marmaris’ten Antalya’ya geçeceği öğrenildi.