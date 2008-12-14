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Tarkan Berlin'de coşturdu

Ünlü pop şarkıcısı Tarkan, Almanya'nın başkenti Berlin'de verdiği konserle sevenleriyle buluştu.

14 Aralık 2008 02:00

Ünlü pop şarkıcısı Tarkan, Almanya'nın başkenti Berlin'de verdiği konserle sevenleriyle buluştu.

"Metamorfoz Tour 2008" turnesi çerçevesinde "Arena" salonunda sahne alan Tarkan, sevilen şarkılarını seslendirirken yaptığı danslarıyla da izleyicileri coşturdu.

Türklerin yanı sıra Almanlardan da büyük ilgi gören konserinde Tarkan, doğanın korunması için çağrıda bulunarak, "Bu dünya biterse gerçekten gidecek yerimiz yok. Hadi destek olun bana. Hep beraberce elimizden geldiği kadar yaşadığımız dünyaya sahip çıkalım. Yerlere çöp atmayalım. Dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmayalım" dedi.

"Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdikten sonra izleyenlerden büyük alkış alan Tarkan, türküleri çok sevdiğini söyledi.

Tarkan, turne kapsamında 21 Aralık'a kadar sırasıyla Amsterdam, Köln, Mannheim, Viyana ve Brüksel'de konser verecek.

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