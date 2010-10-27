-TARKAN BELGESEL SESLENDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - Türk pop müziği sanatçısı Tarkan, National Geographic Channel'da yayımlanacak ''Büyük Göçler/Great Migrations'' belgeselinin Türkçe seslendirmesini yaptı. Tarkan, 26 Eylül–5 Ekim arasında belgeselin çekimlerinin bir bölümünün yapıldığı Kenya'ya bir gezi gerçekleştirdi. Gezi sırasında National Geographic Channel yöneticileri ve belgesel yapımcılarıyla bir araya gelen Tarkan, çekimler için kurulan kampta tüm ekiple birlikte 8 gün geçirdi. İlk gösterimi 7 Kasımda tüm dünyada aynı anda yapılacak belgesel, Kasım ayı boyunca her pazar 21.00'de National Geographic Channel'da yayımlanacak. Belgesel, Aralık ayında DVD olarak da satışa sunulacak. Tarkan'ın Kenya gezisi sırasında çektiği fotoğraflar National Geographic Dergisinin Kasım sayısında da geniş yer buldu. Büyük Göçler'in kapak konusu yapıldığı Kasım sayısında ayrıca, alt metinleri Tarkan tarafından yazılan ve çekim hikayelerinin anlatıldığı 10 fotoğrafın ve Kenya gezisiyle ilgili duygu ve izlenimlerinin yer aldığı röportaj da yer aldı. Orijinal seslendirmesi Alec Baldwin tarafından yapılan ''Büyük Göçler'', milyonlarca hayvanın soylarını sürdürmek için yaptığı göçleri seyirciyle buluşturuyor. Havada, karada, ağaçların tepesinde, sarp kayalıklarda, buzullar üzerinde ve suyun derinliklerinde yapılan çekimleriyle belgesel, gezegendeki birçok canlı türünün öyküsünü anlatıyor.