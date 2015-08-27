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Tarkan: Ayrı olduğumuzu sanıyoruz ama aslında hepimiz aynıyız

Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi

27 Ağustos 2015 10:40


Ünlü sanatçı Tarkan, "Tarkan Zamanı" isimli konserler serisinin ilk gecesinde hayranlarıyla buluştu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser nedeniyle heyecanlı olduğunu dile getiren genç sanatçı hayranlarına, "Bizler bu sahnede 
olmaktan büyük keyif alıyoruz ve sizlerin karşısına her gece heyecanla çıkıyoruz, çıkacağız. Siz de bırakın kendinizi bu gece. Bana bırakın" diye konuştu.

Konserde hayranlarına bir sürpriz yapan Tarkan, Erkan Oğur ile aynı sahneyi paylaştı.

"Leylim Ley", "Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Mihriban" ve "Ah Yalan Dünya" gibi türküleri Oğur ile yorumlayan sanatçı, "Ayrı olduğumuzu sanıyoruz ama aslında hepimiz aynıyız. Özünde, sevgiyle, aşkla atan bir kalbimiz var. Beraber ağlıyoruz. Beraber gülüyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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