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Yaşam

Tarkan acı haberi sosyal medyada duyurdu: Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor

Sahne amiri Cem Dermanlı yaşamını yitirdi

18 Mayıs 2022 17:53

Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan sahne amiri Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Tarkan, "20’li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı’yı kaybettik. Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu. Ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak. Işıklar, nurlar içinde uyu Cem abi… Çok sevdik biz seni ve bil ki hiç unutulmayacaksın. Kalbimizde daima yaşayacaksın. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim…" ifadesini kullandı.

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