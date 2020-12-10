Tarım yazarı Yıldırım, Meteoroloji'nin son üç aylık kuraklık haritasını böyle yorumladı: Korkunç, ülkenin büyük bölümü olağanüstü kuraklık yaşıyor

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 3 aya ilişkin yayımladığı Türkiye kuraklık haritasını değerlendirdi. "Ülkenin büyük bölümü olağanüstü kuraklık yaşıyor" diyen Yıldırım, su kullanımına karşı vatandaşları uyardı.

Ali Ekber Yıldırım, sosyal medya hesabından Meteoroloji Kuraklık Haritası'nın son 3 aylık analizi ile son 6 aylık analizini yayımlayarak, "Son kuraklık haritası daha da korkunç" dedi.

Meteoroloji’nin Eylül-Kasım verilerine göre, ülkenin büyük bölümünün olağanüstü çok şiddetli kuraklık yaşadığını belirten Yıldırım, "Kuraklık tarımsal üretimi, gıda güvenliğini tehdit ediyor. Göller küçülüyor, kuruyor. Suyu kullanırken bin kez düşünmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Haritalarda Türkiye'nin büyük bölümünün olağanüstü, çok şiddetli ve şiddetli kuraklık yaşadığı görülüyor. Küresel ısınma, tarımda yüzde 75-80'in üzerinde vahşi tarımsal sulama kullanımı, baraj-göletler, zirai ilaç kalıntıları, evsel ve sanayi atıklar nedeniyle kirletilmesi gibi nedenlerle tatlı su kaynakları ve göllerin hızla yok olduğu, son yıllardaki yağışların giderek azalmasıyla da büyük bir kuraklık tehdidi yaşandığı kaydedildi.

Son üç aydaki verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, iklim değişikliğinin etkilerinin yıllardır söylenegeldiğini belirterek, “Bizde de 70'li yıllardan itibaren erozyonla mücadelede olumlu adımlar atılmaya başlandı. Ama çölleşmeyle ilgili adımların sağlıklı atılabildiğini söylemek mümkün değil. Ne toplum olarak biz buna hazırlık yapabildik, ne de kamu öngörerek bu işle ilgili gerekli planları yapabildi" dedi.