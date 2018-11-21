Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "pancar alımı" açıklaması

ANKARA,(DHA) - TARIM ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde çiftçilerden yapılan şeker pancarı alımlarının durduğu iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı, şeker pancarı alımının Ocak ayına kadar randevu sistemi üzerinden sürdüğü ifade edildi.

\'PANCAR ALIMLARININ VE ÜRETİMİN DURDUĞU İDDİALARI YALANDIR\'

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

\"Son günlerde bazı basın yayın organlarında Kahramanmaraş/Afşin ilçesi/Yazıbelen Köyü\'nde, pancar üretimi yapan çiftçimizin yetiştirdiği pancarlar üzerinden \"Alımlar durdu\", \"Üretim durdu\", \"Çiftçi isyanda\", \'Fabrikaya teslim edemedi\' gibi gerçeği yansıtmayan haberler yer almıştır.

Ülke genelinde pancar teslimi her yıl hasatla birlikte Eylül ayında başlamakta ve Ocak ayına kadar sürmektedir.

Fabrikaların işleme kapasiteleri doğrultusunda randevu usulüne göre de alım devam etmektedir.

Böylece, pancarın birden fazla yükleme boşaltmadan kaynaklanan kayıplarının önüne geçilmekte, çiftçilerin sıra bekleyerek zaman kaybetmesi,teslim yerlerinde uzun kamyon ve traktör kuyruklarının oluşması da engellenmektedir.

Bu yıl da geçmiş yıllar ile kıyaslandığında pancar tesliminde her hangi bir gecikmenin yaşanması asla söz konusu değildir.

Çarpıtılan habere konu edilen Kahramanmaraş\'taki pancar çiftçimiz ise, kendisine verilen randevu doğrultusunda şimdiye kadar 193 ton şeker pancarını Elbistan Şeker Fabrikasına teslim etmiş, geriye kalan 175 ton şekerpancarının da verilen randevu tarihi doğrultusunda alımına devam edilmektedir.

Kasıtlı yapılan haberlerde yer aldığı gibi pancar alımlarının ve üretimin durduğu iddiaları ise yalandır.

Pancar tarımının yapıldığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de randevu usulüne göre hasat edilen pancarlar, fabrikalar tarafından teslim alınmaktadır.

Ne Kahramanmaraş\'taki çiftçimizin ne de diğer pancar üretimi yapan çiftçilerimizin “pancarlarının alınmaması, ürünlerinin zayi olması veya farklı şekillerde herhangi bir mağduriyet yaşamaları asla söz konusu değildir.\"

Ayrıca mahsulünü fabrikaya randevu sitemiyle teslim eden çiftçilere ilave olarak da nakliye bedeli\" denmektedir.

Söz konusu sektör, bakanlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Çiftçilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ise gerekli kontroller yapılmaktadır.

Basında yer alan \"olumsuz algı oluşturma içerikli haberlerini\", yukarıda yer verilen bilgiler doğrultusunda değerlendirilmesini, kamuoyunun takdirine sunuyoruz.\"