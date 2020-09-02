T24 LogoT24 Logo
Çevre

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Burdur Gölü projesine tepki: Kuruyan kısımlara kanalizasyon atıkları doldu!

02 Eylül 2020 08:29

Burdur Gölü’nün kurtulması için Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan taslak projeye, “Burdur Gölü’nü bir atık su havuzuna dönüştürecek” tepkisi geldi. Burdur Gölü’ne Hayat Verelim Derneği yöneticisi Hasan Türkel, gölün kuruyan kısımlarının kanalizasyon atıklarıyla dolduğunu söyledi. Başkan yardımcısı Süleyman Faki ise konunun peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, projede, göle su kaynağı olabilecek yeraltı ve yerüstü bir besleyici olmadığı, Isparta’nın ve Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinin kanalizasyon atıklarının arıtılıp göle aktarılması gibi önerilere yer verildi. Burdur ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi bölgelerinin atıklarının da arıtıldıktan sonra gölü beslemesi için kullanılıp kullanılamayacağının da incelenebileceği vurgulandı. Taslakta ayrıca Burdur Gölü’nün üzerinin güneş enerjisi panelleri ile örtülerek buharlaşmanın önüne geçilmesi konularında yapılan çalışmalar ve hazırlanan projelere dair bilgiler yer alıyor.

“Burdur Gölü’nü kanalizasyon atıkları mı kurtaracak” diyerek proje hakkında kaygılarını dile getiren Burdurlular, konunun bilimsel olarak ele alınıp halka anlatılmasını istediler.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Gölün atık su havuzuna dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz. Asıl yapılması gereken taze su kaynakları ile beslenmesidir” dedi.

ETİKETLER

Süleyman FakiHasan TürkelBurdur Gölü’ne Hayat Verelim Derneğiburdur gölütarım ve orman bakanlığıhabertaslak proje
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24