Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan genelge: İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışı yasaklandı
21 Ocak 2021 21:55
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ekmek satışına ilişkin yayımladığı genelgede mobil araçlarda ekmek satışını yasakladığı belirtildi. Bakanlığın yayımladığı genelge ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) mobil ekmek büfelerinde ekmek satışını da yasaklamış olduğu ifade edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan söz konusu habere ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, ’Konutta Ekmek Üretimi Talimatı’ başlığı ile yayımlanan genelge içinde Bakanlığa ait İBB’nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir talimatının söz konusu olmadığını vurgulandı. Bakanlık, "İBB’nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir genelgemiz söz konusu değildir" dedi.