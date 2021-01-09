Yeni Halk Ekmek büfeleri AKP ve MHP'den geçmemişti; İBB 40 noktada mobil büfelerle sabit satış yapmaya başladı

Pandemi döneminde taleplere yetişemediği için önünde kuyruklar oluşan Halk Ekmek büfelerine yenilerinin eklenmesi talebi aylardır İBB Meclisi'nde çoğunluktaki AKP-MHP grubu tarafından kabul edilmiyor. En son aralık ayı İBB Meclisi'nde CHP grubunun 142 yeni Halk Ekmek büfesi açılması teklifi AKP-MHP grubunun oyları ile sürüncemede bırakıldı. İBB yönetimi ise Arnavutköy, Avcılar, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Sultanbeyli ve Ümraniye'nin de içinde bulunduğu birçok ilçede, 40 noktada mobil büfelerle sabit satış yapmaya başladı.

Satış noktaları Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın “Kent Yoksulluk Haritası”na göre belirlendi. Büfelerin satış yapacağı noktaların adresleri Halk Ekmek A.Ş'nin web sitesine konuldu, İBB'nin sosyal yardım kartını kullanan 17 bin 406 ihtiyaç sahibinin telefonlarına da kısa mesajla gönderildi. 40 mobil büfede, sadece 1 TL'lik somun ekmek satışı yapacak. Bir araçta 70 kasada yaklaşık 1700 ekmek satışa sunulacak.

Öğle ve akşam ekmeği satılacak

Araçlar satış noktalarına doğru yola çıkmadan önce Cebeci'deki Halk Ekmek fabrikasında Halk Ekmek A.Ş Genel Müdürü Okan Gedik ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama basın toplantısı düzenledi.

Halk Ekmek A.Ş Genel Müdürü Okan Gedik, mobil büfelerde ağırlıklı olarak saat 11.00'dan sonra öğlen ve akşam ekmeği satılacağını belirterek “Esasen sabit büfelerle ulaşmak istiyoruz halkımıza. Ancak bu konuda teknik problemleri meclis vasıtasıyla yaşıyoruz. Bunları aşmak için Ekrem başkan bizi böyle bir çözüme yönlendirdi. İstanbul'da 535 büfemiz var. Bunların sayısını arttırmak istiyoruz. 50 tane daha acilen yeni büfe koymak istiyoruz. 142 tane başvurumuz var” dedi.

Gedik, mobil büfe için geçici olarak araç kiralandığını, araçları kullanacak şoförlerin satış işi için eğitimden geçirildiğini söyledi. Gedik mobil büfelerin ihtiyaca göre hizmet vermeye devam edeceğini ama ilk etapta mart başına kadar bu hizmetin devam etmesini planladıklarını belirtti.

“Büfe olmadığı için ücretsiz ekmek hakkını kullanamayanlar var”

Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama da, “Bizim temel amacımız İstanbul'da 900 seviyelerinde büfeyi konumlandırmak. Şu anda İBB Meclisi'nde bekleyen 142 adet büfe talebimiz var. Umarım önümüzdeki pazartesi başlayacak büyükşehir meclisinde onay çıkar. Pandemi ve kış koşullarında ekmeğe ciddi talep oluşuyor. İçinde bulunduğumuz Sultangazi'yi örnek verelim. Eğer burada bir mahallede 40 aile her gün sosyal yardım kartı aracılığı ile 3 ekmek almaya hak kazanmışsa, Halk Ekmek büfesi yoksa, o ekmeği alamıyor. 17 bin 406 ailenin sosyal yardım kartlarına her gün 3'er ekmek olmak üzere bedava ekmek tanımlamış durumdayız. Büfe olmadığı için ücretsiz ekmeğini alamayan aileler var” dedi.

Nama, mobil büfelerin satış yapacağı ilçelerde yaşanabilecek sorunlarla ilgili şunları söyledi:

"Biz Anadolu insanıyız. Bizde ekmek kutsaldır. Halkın ekmeğine dokunmamak lazım. Diğer siyasi partilerin belediyelerinin de bu konuyu çok hoşgörü ile karşılayacaklarını ve alkışlayacaklarını düşünüyorum. Olumsuzluk yaşamayacağımızı umuyorum."