Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 ilde 115 yaban hayvanın avlanması için ihaleye çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 ilde toplamda 115 adet yaban keçisi, dağ keçisi, kızılgeyik ve karacanın avlanması için ihale açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü, 5 ilde 70 yaban keçisinin avlanması için ihale açtı. Mersin’de 39, Niğde’de 18, Adana’da 2, Hatay’da 2 ve Kayseri’de 9 olmak üzere toplamda 70 yaban keçisinin avlatılmasının planlandığı ihaleler, 1 Haziran'da Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü’nün Adana’daki toplantı salonlarında yapılacak.

12. Bölge Müdürlüğü de 4 ilde toplamda 32 yaban keçisi, dağ keçisi ve karaca avlatma ihalesi açtı. Rize’de 4, Giresun’da 8, Gümüşhane’de 3, Artvin’de 17 olmak üzere toplamda 32 yaban keçisi, dağ keçisi ve karacanın avlatılmasının planlandığı ihaleler, 16 Haziran'da Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü’nün Rize’deki toplantı salonunda yapılacak.

15. Bölge Müdürlüğü de 10 yaban keçisi ve 1 kızıl geyiğin avı için ihale açtı. Kahramanmaraş’ta 5, Sivas’ta 6 olmak üzere toplamda 10 yaban keçisi ve 1 kızıl geyiğin avının planlandığı ihaleler 22 Haziran'da Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü’nün Malatya’daki toplantı salonunda yapılacak.

Cumhuriyet'ten Kayhan Ayhan'ın haberine göre, 2. Bölge Müdürlüğü tarafından ise Bilecik’te 2 kızıl geyiğin avlanması için ihale açıldı. İhale, 10 Haziran tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

Daha önce iptal edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Tunceli’de 17 dağkeçisinin katledilmesi için geçen temmuz ayında ihale açmıştı. Kamuoyunda büyük tepki oluşmuş, 13 Temmuz’da yapılması planlanan ihale iptal edilmişti. Bu haberlerin ardından birçok ilden de benzer haberler gelmişti.