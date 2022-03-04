Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti

Bekir Pakdemirli'nin yerine atanan yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, toplantının başında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına, Vahit Kirişci'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu.

Kirişci, Genel Kurulda kürsüye çıkarak yemin etti.

Kirişci'nin ailesi de yemini izleyici locasından takip etti.

Kirişçi'den açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Son dönemde tarım ürünleri ve gıda konusunda yaşadığımız sıkıntıları en başarılı bir şekilde yöneteceğiz." dedi.

Bakan Kirişci, TBMM Genel Kurulunda yemin etmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi kendisine dün tevdi ettiğini belirten Kirişci, Erdoğan'a şükranlarını sundu. Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

"Tarım ve gıda herhangi bir sektör değil, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Bu vazgeçilmezliğini ve stratejikliğini unutmamamız lazım. Önemli olan millete, sektöre hizmet. Elimizdeki teknolojik aletler bizi doyurmuyor, bizi doyuran şey bizim tarlada, bağda, bahçede, ahırda, kümeste, ağılda ürettiklerimiz. Biz bunun bilincindeyiz. Son dönemde tarım ürünleri ve gıda konusunda yaşadığımız sıkıntıları en başarılı bir şekilde yöneteceğiz."

Üreten herkesin toplumun baş tacı olduğunu dile getiren Kirişci, tarımın mevzuat yönünden bir sorunu olmadığını, süreç yönetimi konusunda çalışmalar yürüteceklerini açıkladı.

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