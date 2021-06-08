Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yusufeli Barajı, ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Limak-Cengiz ve Kolin şirketlerinin ortak yapımı olan Yusufeli Barajı ile ilgili, "En geç 2023’ün başıyla beraber artık barajımızda enerji üretmeye başlayacağız. En az bir Antalya kentini aydınlatacak kadar enerji ortaya çıkacak ve Türkiye ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlayacak" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Artvin’e gelerek, Yusufeli Barajı’nda sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. 8 yıl süren çalışma ile 4 milyon metreküp beton dökülen baraj gövdesinde, son düzenlemeler yapılan proje hakkında bilgi veren Bakan Pakdemirli, 2023’ün başında barajda enerji üretimine başlanacağını söyledi.

Pakdemirli, "Yusufeli Barajı, tüm dünyanın takip ettiği mega bir proje. 275 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yükseği. Gövde betonlamasını bitirdik. Şimdi geri köy yolları, bunların replasmanı; yolların, tünellerin, viyadüklerin bitmesi aynı zamanda vatandaşlarımızın taşınması kalıyor. Aralık sonu itibarıyla barajda su tutmayı hedefliyoruz. Bunun manası, 2 milyar metreküplük bir baraj. En az 1-1,5 sene bunun dolmasını bekleyeceğiz ama en geç 2023’e varmadan veya 2023’ün başıyla beraber artık barajımızda enerji üretmeye başlayacağız. En az bir Antalya kentini aydınlatacak kadar enerji ortaya çıkacak ve Türkiye ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlayacak” diye konuştu. (DHA)