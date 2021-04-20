486.8 milyon liraya yapılması taahhüt edilen Yusufeli Barajı projesi için gizli ihale; Limak'a 1,3 milyar aktarıldı!

2012 yılında 486.8 milyon liraya ihale edilen Yusufeli Barajı projesi için bir ikmal ihalesi daha yapıldı. 9 Nisan’da gerçekleştirilen pazarlık usülü ihaleyle Limak'a 1.3 milyar lira daha verildi.

2012 yılında 486.8 milyon liraya ihale edilerek yapımına başlanan "Yusufeli Barajı ve HES" projesinde sürpriz bir ihale haberi daha geldi.

Barajın bitmesi beklenirken, "Tamamlama" ihalesi yoluyla, Limak İnşaat'a tam 1.3 milyar lira daha aktarıldı.

İhale pazarlık usulüyle yapıldı

Sözcü gazetesinden Yusuf Demir'in haberine göre; “Yusufeli Barajı ve HES Tamamlama ve Mansap Düzenlemesi” ihalesinin 9 Nisan’da kimseye duyurulmadan özel olarak davet edilen şirketler arasında yapıldığı ortaya çıktı.

İhale, kanunun esas olarak kabul ettiği “açık” usul yerine, önceden öngörülemeyen olağanüstü haller için düzenlediği rekabete kapalı “21-b Pazarlık” usulüyle gerçekleştirildi. Birkaç günde sonuçlandırılan ihale 1 milyar 299 milyon 102 bin liraya Limak İnşaat'a verildi.

Bitiş tarihi ertelendi

2012'deki ilk ihale sözleşmesinde, inşaat süresi yaklaşık 7 yıl olarak belirlenmiş ve projenin 2019'da bitirilmesi imza altına alınmıştı.



2018'deki ilk ikmal ihalesinde bitiş tarihi 4 Nisan 2021 olarak belirlendi. Geçtiğimiz Cuma günü 16 Nisan'da imzalanan sözleşmeye göre inşaatın bitiş tarihi 10 Temmuz 2022'ye ertelendi.

Toplam maliyet en az 6.4 milyar lira

Yusufeli Barajı ve HES projesi için bugüne kadar 3'ü dev boyutta en az 25 ihale yapıldı. 3 dev ihaleden ilki 2012 yılında 486.8 milyon TL, ikinci (ikmal) ihale 2018'de 1 milyar 428 milyon TL ve üçüncü (ikmal) ihale 2021 yılında 1.299 milyon TL olarak gerçekleşti. Bugünkü dolar kurlarıyla hesaplandığında toplam maliyet 6.4 milyar lirayı buldu.

Limak-Cengiz-Kolin ortaklığından sadece Limak kaldı

Yusufeli Baraj ve HES projesinin 2012'deki ilk ihalesini 486.8 milyon TL fiyatla yapmayı taahhüt eden Limak+Cengiz+Kolin ortaklığı ile 2012 sonunda sözleşme imzalandı, işe başlandı.



Daha sonra sürpriz bir şekilde projede sadece Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’nı yürüten Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak İnşaat kaldı.

Limak, dünyada en çok ihale alan ikinci şirket

Limak, Kolin, Cengiz, Kalyon ve MNG, AKP iktidarı döneminde aldıkları yüzlerce milyarlık kamu projeleriyle dikkat çekiyor.



Dünya Bankası’nın “Altyapı Yatırımlarına Özel Sektör Katılımı Veri Tabanı”nda 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Türkiye'den 5 şirket ilk 10'da yer alıyor. Limak, dünyada en çok altyapı yatırımı ihalesi alan 2'nci şirket olurken, Cengiz 4, Kolin 5, Kalyon 6 ve MNG 7'nci sırada bulunuyor.

İlk ihale 13 Ağustos 2012

Yusufeli Barajı ve HES İnşaatı İhalesi (Belli İstekliler Arasında usülü)

486 MİLYON LİRA (273.5 milyon dolar)

Limak+Cengiz+Kolin ortaklığı

İnşaat Süresi : 21.12.2012 – 19.05.2019

İkinci ihale 30 Mart 2018

Yusufeli Barajı ve HES İkmali (21-b Pazarlık usülü)

1 MİLYAR 428 MİLYON TL (361.6 milyon dolar) (1dolar: 3.95tl)

Limak İnşaat

İnşaat Süresi : 20.04.2018 – 04.04.2021

Üçüncü ihale 9 Nisan 2021

Yusufeli Barajı ve HES Tamamlama ve Mansap Düzenlemesi (21-b Pazarlık usulü)

1 MİLYAR 299 MİLYON TL (159.3 milyon dolar)

Limak İnşaat

İnşaat Süresi: 16.04.2021 – 10.07.2022