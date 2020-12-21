Tarım Orman-İş, Kirazlı’daki maden sahasını ağaçlandırmak için gönüllü oldu, OGM’ye başvurdu

Tarım Orman-İş, Kanada merkezli Alamos Gold'un Kaz Dağları yakınındaki Kirazlı'da altın madeni kurmak amacıyla yaptığı ağaç katliamı bölgesini yeniden ağaçlandırmak için gönüllü oldu. Bunun için Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) başvuruda bulunan Tarım orman İş, ayrıca maden ruhsatının iptal edilmesine karşın söz konusu şirketin Çanakkele Kirazlı-Balaban alanını terk etmediğini duyurdu.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, konuya ilişkin Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) dilekçe yazan Genel Başkan Şükrü Durmuş, “Tarım Orman-İş’in ülke genelinde yürüteceği bir kampanya sonucu tamamının 2021 yılı içerisinde fidan dikimi yapılarak ağaçlandırılmasına talibiz” dedi.

"Koza Grup’un altın arama için resmi girişimlerde bulunduğuna ilişkin duyumlar var"

Bölgede altın arama çalışmaları için Koza Grup’un da resmi girişimlerde bulunduğuna yönelik duyumlar aldığını belirten Durmuş, “Sendikamızın ağaçlandırma talebi bir an önce dikkate alınmalı” ifadelerini kullandı.

"2021 yılı içerisinde ağaçlandıracağız"

Dilekçede, “Maden şirketi tarafından tahrip edilen alanın sendikamız Tarım Orman-İş’in ülke genelinde yürüteceği bir kampanya sonucu tamamının 2021 yılı içerisinde fidan dikimi yapılarak ağaçlandırılmasına talibiz. Sahanın ağaçlandırılması işlemi için gerekli iznin verilmesini talep ediyoruz” denildi.

Ruhsatı iptal edilen Kanadalı şirket sahadan hâlâ çıkmamış

Ayrıca, “Şirket adına iştirakçi Doğu Biga Madencilik A.Ş’den 27 Ekim tarihinde saha, kurum yetkililerince teslim alınmıştır” denilen Tarın-İş'in dilekçesinde, şirketin bölgeyi terk etmediği vurgulanarak, “Saha Orman Genel Müdürlüğü’nce teslim alınmasına rağmen, ilgili şirket tarafından sahanın işgali devam etmektedir. Alamos Gold’a ait şantiye, iş makineleri ve güvenlik elemanları bugüne kadar sahadan uzaklaştırılamamıştır. 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre işgal ve faydalanma suçu işlenmektedir” ifadeleri yer aldı.