Tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Adana'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yaklaşık 300 tarım işçisinin kaldığı 50 çadırı su bastı.



Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar ve Abdioğlu mahallelerinde, dün öğle saatlerinde itibaren etkisini gösteren ve yollarda su birikintileri oluşturan yağış nedeniyle, bir süre önce Şanlıurfa'dan Adana'ya çalışmak için gelen tarım işçilerinin kaldığı 50 çadır su baskınına uğradı.



Yaklaşık 300 işçi, Jandarma, Adana Büyükşehir Belediyesi ve İl Sivil Savunma Müdürlüğü ekiplerince ilk olarak yakınlardaki bir fırına götürüldü. Tarım işçileri, fırının barınmalarında yetersiz kalması üzerine Yakapınar Selahattin Afşar Lisesinin bahçesindeki çok amaçlı salona yerleştirildi.



Bu arada, mağdurlara Türk Kızılayı tarafından battaniye dağıtılacağı ve gün içerisinde daha uygun bir yere nakledilecekleri öğrenildi.

