Tarım işçilerine salgın tehdidi: Temiz suya erişim sınırlı, beslenme zayıf, temas fazla

CHP Koronavirüs İzleme Komitesi üyesi ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye geneline yayılan salgın dolayısıyla tarım işçilerinin ciddi risk altında olduğuna dikkat çekti. Bulut; 6-8 kişilik tek göz çadırlarda yaşayan 100 binlerce işçinin salgından etkilenebileceğine işaret etti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’li Bulut; tarımsal üretimin devam ettiği Çukurova’da tarım işçilerinin bir arada minibüs ve traktörlerle yan yana yolculuk yaptığını, birlikte yemek yediğine ve gün boyu tarlada veya serada birlikte çalıştığına dikkat çekti. Bulut tarım işçilerinin temiz suya erişimlerinin sınırlı olduğunu dile getirerek, “Tarım işçisi yetersiz beslenmeden kaynaklı zayıf bağışıklık sistemi nedeniyle bu salgından etkilenebilecek. Çiftçinin girdi temini için kentlere, firma temsilcilerinin köylere gidecek olması kırsal ile kalabalıkların temasının çoğalması bulaşın artması açısından bir başka tehlikedir” dedi.

Bulut, bu çerçevede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde bakanlığın geçici çadır yerleşimlerinde herhangi bir incelemede bulunup bulunmadığını sordu. Bulut, işçilerde yaşanabilecek olası bir salgına karşı eylem planı kurulması gerektiğine işaret ederek, “İşçilerin çalışma ortamlarında sağlıklı içme ve kullanma suyunun sürekli, düzenli ve yeterli bir şekilde temin edilmesi için bir girişimde bulunulmuş mudur? Mobil gezici sağlık araçlarıyla çadır yerleşim yerlerinde genel tarama yapılmış mıdır?” sorularını da yöneltti.